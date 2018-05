Un’iniziativa speciale per una partita altrettanto speciale, sicuramente la più importante degli ultimi anni di storia della New Basket Brindisi. Domenica sera al PalaPentassuglia ci giochiamo il nostro presente e futuro; un’unica strada da percorrere con l’obiettivo di difendere la Lega A ad ogni costo.

La società ha deciso così di premiare e agevolare gli abbonati al fine di rendere ancora più caldo il clima

all’interno del PalaPentassuglia! A partire dalle ore 11:00 di mercoledì 2 maggio, i sottoscrittori dell’abbonamento alla stagione 2017/18 #IOCISONO potranno avvalersi del diritto di acquistare un biglietto a €2 in qualsiasi ordine di posto libero del PalaPentassuglia.

La speciale promo potrà essere esercitata esclusivamente presso:

– New Basket Store sito in Corso Garibaldi 29 da mercoledì a sabato (09.30-13.00; 17.00-20.30)

– Sede in Contrada Masseriola c/o PalaPentassuglia domenica mattina (10.00-12.30).

– Botteghino del palasport a partire dalle ore 17.30 del giorno della partita.

È obbligatorio esibire al personale addetto la tessera #IOCISONO 2017/18 per poter sbloccare l’opzione del biglietto a propria disposizione al costo di 2 euro. Il biglietto acquistato non avrà alcun collegamento al nominativo dell’abbonamento e potrà essere regalato e/o utilizzato da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.

La promozione consente l’acquisto di un (1) biglietto per abbonamento emesso fino ad esaurimento posti a disposizione.

Il match avrà inizio domenica sera 6 maggio alle ore 20.45. Conquistare la salvezza tutti insieme, nessuno escluso! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi