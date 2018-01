I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi deferito in stato di libertà C.C., 51enne del luogo, poiché alle ore 05.00 di ieri, controllato in piazza Sapri alla guida di un’autovettura, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata.

Sempre nell’ambito della lotta alle sostanze stupefacenti, a San Michele Salentino, i Carabinieri della locale Stazione di hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, un 23enne del luogo, trovato in possesso di un involucro contenente 1 gr. di marijuana, occultato nel portamonete.

A Fasano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, un 20enne del luogo, trovato in possesso di 1 gr. di marijuana, occultata nella tasca del giubbotto.

A Cellino San Marco, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, un 41enne e un 27enne, entrambi residenti a San Donaci, trovati in possesso rispettivamente di 3,16 gr. e 1,88 gr. di marijuana occultate nelle tasche dei rispettivi giubbotti.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.