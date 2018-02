“”

“Ce l’abbiamo fatta, dopo un lunghissimo e complicato lavoro il nostro Governo è riuscito a recuperare circa 25 milioni di euro destinati alla nostra Brindisi che rischiavano di essere persi per sempre, perchè andati in perenzione. Averli recuperati e resi disponibili è un risultato straordinario per il quale voglio ringraziare, a nome della città, la Vice Ministro Bellanova per l’eccellente lavoro svolto a beneficio del nostro territorio. Proprio su questo ho avuto occasione, nei mesi scorsi, di confrontarmi direttamente con lei riscontrando la consueta attenzione ed oggi possiamo insieme dire al territorio che abbiamo raggiunto un obiettivo difficile grazie al lavoro competente e serio svolto dal MISE ed alla nostra costante attività a sostegno di questa straordinaria città” così la parlamentare del PD Elisa Mariano.

“A differenza di chi chiacchiera e vende promesse, noi invece abbiamo lavorato in silenzio e oggi offriamo a questa terra un risultato importantissimo per un’area industriale come quella brindisina dalle grandi potenzialità e che merita grande attenzione ed impegno. Come è stato annunciato, infatti, con la registrazione ieri (6 febbraio 2018) presso la Corte dei Conti dell’Accordo di programma tra MISE e Regione Puglia sono state riattivate risorse disponibili e mai utilizzate per il rilancio delle aree industriali di Brindisi e del Salento.

L’accordo prevede una dotazione complessiva di circa 59 milioni, di cui 43,8 milioni di euro di competenza del MISE (quali risorse perenti a valere sulla legge 311 del 2004 e legge 80/2005) e 15 milioni di euro di cofinanziamento regionale. Delle risorse MISE circa 25 milioni di euro sono destinate alla nostra Brindisi ed hanno come obiettivo programmi di investimento produttivo e rilancio dei livelli occupazionali per le aree colpite da crisi industriale e di sistema attraverso l’utilizzo dello strumento della legge 181 del 1989.

Nei prossimi giorni si terrà una riunione tra MISE e Regione Puglia, con il supporto tecnico di Invitalia, per definire la tipologia e la tempistica degli interventi per l’erogazione delle risorse alle imprese operanti sui territori interessati. Ma sin d’ora possiamo dire che grazie ai nostri governi non un euro è stato sprecato e queste risorse di cui finalmente possiamo disporre saranno un prezioso strumento per la ripresa della nostra industria se indirizzate nel verso dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione. Questo è il nostro modo di lavorare, serio e concreto. Non siamo abituati a vendere promesse e chiacchiere, ma fatti concreti ed oggi parliamo di risorse vere finalmente disponibili per Brindisi. Un’occasione che non dovrà essere sprecata”.

On.Elisa Mariano