I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli predatori nei riguardi delle attività commerciali, in questo particolare periodo prenatalizio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Cosimo Cucinelli 44enne del luogo. I militari in abito civile e con auto di copertura hanno notato il 44enne conosciuto agli operatori, entrare in un negozio della città e dalla vetrata dell’esercizio lo hanno osservato prelevare due giubbini, dirigersi verso uno dei camerini di prova e successivamente riuscirne, depositare i giubbini da dove erano stati prelevati, ed effettuare un ulteriore giro ricognitivo all’interno del negozio per poi uscire senza aver acquistato nulla. E’ balzato subito all’occhio dei militari che il volume dei giubbini depositati negli scaffali dopo l’uscita dal camerino era inferiore a quella dei giubbini prelevati precedentemente. L’uomo appena uscito è stato fermato e nella sua borsa a tracolla è stato rinvenuto un giubbino di marca appena asportato del valore di 200,00€. Il manufatto era stato privato dei 4 sistemi anti taccheggio presenti, che sono stati rinvenuti nella tasca di altro capo presente all’interno del negozio, al cui interno abilmente l’arrestato li aveva collocati durante il giro ricognitivo che aveva fatto dopo l’uscita dal camerino. Il manufatto è stato restituito al direttore dell’esercizio. L’arrestato che nei mesi scorsi era stato denunciato 2 volte per reati analoghi furti di capi di abbigliamento, ha ammesso le sue responsabilità in relazione al furto, e dopo le formalità di rito è stato tradotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.