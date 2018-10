STP Brindisi e Università del Salento hanno rinnovato per il corrente anno accademico apposita convenzione che prevede agevolazioni per gli studenti frequentanti e per il personale che presta servizio nell’ambito del polo universitario della Cittadella della Ricerca.

In particolare l’accordo prevede l’emissione di abbonamenti a validità settimanale e mensile del Servizio Extraurbano, sulle tratte da e per il polo universitario della Cittadella della Ricerca, a tariffa scontata del 40% sugli abbonamenti settimanali e del 55% sugli abbonamenti a validità mensile.

Gli abbonamenti a tariffa agevolata possono essere acquistati presso il PuntoStp sito a Brindisi in via Cappellini 18, presso la Foresteria della Cittadella della Ricerca e a Lecce presso la Tabaccheria in via De Pietro 53.

Come da indicazioni di Unisalento, con il prossimo rinnovo dell’abbonamento si consentirà a quanti hanno acquistato l’abbonamento a tariffa piena valido per settembre 2018 di recuperare l’importo corrispondente alla mancata riduzione.

La Convenzione rientra nel più ampio piano di promozione territoriale volto ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico sia cittadino che extraurbano, favorendo allo stesso tempo la frequentazione dei corsi universitari e rafforzando la mobilità sostenibile sul territorio.

COMUNICATO STAMPA STP