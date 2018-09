La STP Brindisi, l’Amministrazione Comunale di Francavilla e la Virtus Francavilla Calcio hanno rinnovato apposito accordo per garantire il collegamento da Francavilla Fontana allo Stadio Fanuzzi di Brindisi in occasione delle partite interne della Virtus.

L’accordo prevede l’utilizzo di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone diversamente abili le quali potranno usufruire gratuitamente del servizio e sarà operativo già in occasione della partita Virtus Francavilla – Rieti.

La prenotazione dei posti a bordo autobus sarà curata dalla Virtus Francavilla Calcio con sede in via Quinto Ennio 91 a Francavilla Fontana, unitamente all’acquisto del biglietto d’ingresso allo stadio.

Il Presidente Avv. Rosario Almiento ed il Direttore Avv. Maurizio Falcone hanno sottolineato come l’Azienda prosegua il proprio percorso di valorizzazione delle risorse del territorio, supportando le eccellenze sportive, culturali e turistiche ed hanno ringraziato l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e la Virtus Francavilla per l’intervento che consentirà di contenere i costi a carico dei tifosi.