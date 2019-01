A causa del perdurare di condizioni atmosferiche che non consentono lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo di danza aerea «Giardino italiano. L’Amor che move il Sol e l’altre stelle», a cura di «ResExtensa Dance Company», l’evento è stato rinviato a data da destinarsi. Lo spettacolo, inserito nella rassegna «Le Luci di Brindisi. La Città a Natale 2018», inizialmente in programma la notte di Capodanno e poi rimandato a mercoledì sera 2 gennaio nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è stato ulteriormente rinviato a data da destinarsi a causa della probabile permanenza sulla città di condizioni di vento forte e raffiche, oltre che di pioggia, che impediscono ai performer di esibirsi e al pubblico di assistere allo spettacolo in piena sicurezza. Ci scusiamo per il disagio e sarà nostra cura comunicarne per tempo il recupero.

Programma completo «Le Luci di Brindisi» su goo.gl/jWQCdx.

