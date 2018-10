In seguito alla convocazione nella Nazionale Under 18 di Beach Handball degli atleti biancazzurri Umberto Bronzo e Davide Notarangelo, che saranno impegnati in Argentina dall’8 al 13 ottobre con la rappresentativa italiana agli Youth Olimpic Games di Buenos Aires, sono state rinviate le gare dell’Acqua & Sapone Junior Fasano della 5^ e 6^ giornata contro Fondi e Siena. Nello specifico il match casalingo contro il team laziale, in programma per il 6 ottobre, è stato spostato alle ore 20 di martedì 30 ottobre, mentre la sfida in trasferta di Siena, inizialmente calendarizzata per il 13 ottobre, sarà affrontata giovedì 15 novembre alle 21.30.

Si ricorda inoltre che la Serie A sarà completamente ferma nei week-end del 20-21 ottobre e 27-28 ottobre per gli impegni della Nazionale Senior contro Russia e Ungheria nelle Qualificazioni agli Europei 2020, pertanto la formazione allenata da Francesco Ancona sarà lontana dai campi sino al recupero contro il Fondi del 30 ottobre, un mese esatto dopo l’ultimo impegno ufficiale di domenica scorsa contro il Cassano Magnago.



UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO