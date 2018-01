Domani 24 gennaio 2018, alle ore 10,00, presso la Sala Convegni posta al 1° Piano della Sede Centrale di via N. Brandi, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Dirigente, Dott. Ing. Antonio PANARO, accoglierà l’ASSOCIAZIONE CUORE DI DONNA impegnata nella diffusione della diagnosi precoce e della prevenzione del tumore al seno, per presentare il progetto avviato da pochi giorni con il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “RipartiAmo dal mare donne in barca per sconfiggere il tumore”.

Il progetto, che punta a restituire benessere fisico e psicologico alle donne operate di tumore al seno, è stato approvato anche dal reparto di oncologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

L’ASSOCIAZIONE CUORE DI DONNA conta a Brindisi, al momento, 50 iscritte, delle quali non tutte hanno subito un tumore al seno ma, sono comunque associate perché credono nella validità della diagnosi precoce, della prevenzione, quali armi per sconfiggere la patologia battendola sul tempo.

L’associazione è attiva a Brindisi dall’ ottobre 2015, periodicamente offre alle donne brindisine di giovane eta’, ecografie e visite senologiche gratuite .

Il progetto “Ripartiamo dal mare” è solo uno dei tanti che l’associazione sta avviando in questi mesi sul territorio brindisino.

Presto saranno coinvolte anche le scuole superiori nell’ottica di sensibilizzazione partendo proprio dalle giovani generazioni.