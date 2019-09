Da ottobre, presso l’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne in via Damiano Chiesa, riprendono le sessioni d’esame per la certificazione informatica Pekit. Tale certificazione è equivalente alla Patente Europea del Computer (ECDL), è quindi riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione ed è valida nei concorsi pubblici, graduatorie, università, ecc. La certificazione informatica, indispensabile in ogni settore del mondo del lavoro e universitario, consente di acquisire punti e crediti importanti per concorsi e graduatorie in ambito pubblico e privato. La scuola offre questa importante opportunità anche a persone esterne mettendo a disposizione gratuitamente tutto il materiale occorrente per il superamento dell’esame. Chiunque fosse interessato al conseguimento della certificazione Pekit può visitare il sito www.pekitproject.it e chiedere informazioni per la prenotazione all’indirizzo pekitferdinando@gmail.com.