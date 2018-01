Con il 2018 riprendono gli appuntamenti della CASA DEL PARCO GREEN 2017/2018, rassegna organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Gran Teatro del Click nature&food presso la Casa del Parco, ex Stazione Fontevecchia Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre S. Leonardo, con l’intento di avvicinare l’uomo alle tematiche naturalistiche, all’arte sostenibile e alla preziosa biodiversità presente nel Parco.



Gli eventi iniziati nel mese di Novembre 2017 si protrarranno fino ad Aprile 2018, contaminando grandi e piccini attraverso delle proposte con tematiche green che si svolgono con semplicità, sensibilità e creatività, attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo o ecologici, elementi utili per apprezzare e rieducare le persone al bello, sia esso un elemento naturale che artistico.

Nel calendario sono presenti escursioni in natura abbinati a laboratori di teatro “sensoriale”, proiezioni d’arte simili a “passeggiate” virtuali tra le opere pittoriche che hanno come protagonista la natura e il paesaggio, lezioni di acquerello naturalistico con mostra finale dei corsisti, Tai Chi e Qi Gong, performance di teatro d’attore e sand art, letture ad alta voce di albi illustrati green, incontri con scrittori e un laboratorio di stampe botaniche artigianali… non mancheranno degustazioni e piccoli buffet

Doppio appuntamento per sabato 20 Gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 con un percorso di Tai Chi e Qi Gong, a cura di Martine Balanza: La Stagione e Il Benessere, il terzo di una serie di incontri dedicati alle stagioni, per praticare, sperimentare, conoscere l’importanza del tai chi e del qi gong sul benessere interiore.

L’ incontro si concluderà con una degustazione di tè.

A seguire, alle ore 21:00 ci sarà la messa in scena dello spettacolo teatrale RANDAGIO regia di Dario Lacitignola, testo di Daniela Luisa Bonalume, di e con Dario Lacitignola, attore e regista e Angelica Schiavone, tecnico luci e suoni Davide Semeraro.

Randagio è la storia di un barbone delle periferie, un uomo come tanti, isolato e sempre in cerca di espedienti per poter sopravvivere, immerso in una realtà non troppo distante da quella di ognuno di noi, alla ricerca di conferme, di sentimenti, di giustizia.

A conclusione della rappresentazione teatrale degusteremo un bicchiere di vino a cura di WalkingWine ApeCar Piaggio vintage, progetto volto alla promozione e vendita di vini esclusivamente pugliesi con possibilità di trovare anche piccoli snack salati e dolci artigianali.



Il 21 Gennaio 2018 alle 17:00 si prosegue con Passeggiate nell´Arte a cura di Monica Giovene, delle vere e proprie escursioni virtuali tra le opere d´arte che hanno come protagonista la natura e il paesaggio. Il primo appuntamento avrà come tematica Gli ulivi nell´arte: elemento fondamentale del paesaggio che ci circonda, l´ulivo ha spesso attratto gli artisti sia per le sue valenze simboliche che per le sue forme singolari. &n bsp; A conclusione dell’evento seguirà la degustazione di olio del progetto design Logliarola.

La PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA per tutti gli eventi

Per informazioni :

A.P.S. GRAN TEATRO DEL CLICK nature&food

Telefono: 348 8073320 / 345 5228020 granteatrodelclick@gmail.com

Come raggiungerci:

SS 16 Ostuni – Fasano Casa del Parco Ex Stazione di Fontevecchia

Coor. Gps: Nord 40.781601. Est 17.515936