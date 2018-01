L’associazione Cuore di donna riparte con le attività. Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 gennaio, le volontarie saranno presenti presso la galleria commerciale Le Colonne per la nuova campagna di tesseramento e per fornire informazioni sulle attività in programma, attività che vedranno inaugurare il nuovo anno associativo col progetto “RipartiAmo dal mare – donne in canoa per sconfiggere il cancro”

Il progetto realizzato in collaborazione col gruppo sportivo Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi e con l’approvazione del reparto di Oncologia medica del Perrino, avvierà donne che hanno superato la malattia e che vogliono riprendere in mano la propria vita, alla pratica del canottaggio. Il tutto sarà gratuito e seguito da istruttori federali. La pratica di uno sport favorisce la condivisione del percorso di malattia, cura e guarigione di ogni donna e il benessere psico-fisico, elementi fondamentali per una migliore qualità di vita.

Nel corso dell’anno continuerà anche la Campagna “Ricordati di te…Prevenire è vivere” di visite ed ecografie gratuite e le volontarie di Cuore di donna puntano anche a coinvolgere altri comuni di altre provincie con la loro opera di divulgazione dell’importanza della diagnosi precoce. In quest’ottica, il prossimo 19 gennaio, hanno organizzato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Trepuzzi, un convegno sui temi della prevenzione.

Il 2018 sarà un anno ricco di novità ed iniziative che vedrà l’associazione attiva sul territorio da più di due anni, impegnata sul campo per diffondere i temi della prevenzione e diagnosi precoce anche tre le donne in fasce d’età più giovani e meno attente. Ad aprile è in programma anche un altro convegno medico, questa volta a Brindisi, che coinciderà anche con l’assemblea nazionale che quest’anno si svolgerà proprio nella nostra città, per volontà della Presidente nazionale Myriam Pesenti.

Per informazioni su queste e altre attività di Cuore di donna, le volontarie invitano le donne brindisine a contattarle il 13 e 14 gennaio presso la postazione dello shopping centre “Le Colonne”.

Tiziana Piliego

Email: cuoredidonnabrindisi@gmail.com – tizianapiliego@libero.it