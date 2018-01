Attivo nuovamente da oggi, giovedì 11 gennaio, il doppio senso di marcia per la circolazione dei veicoli in Piazza della Libertà, a seguito dello smantellamento dei dehors e delle strutture che permettono alle attività commerciali di accogliere l’utenza all’esterno.

Per chi arriva in piazza da Viale Vittorio Emanuele II sarà dunque possibile proseguire dritto verso Viale Mazzini, anziché rispettare l’obbligo di svolta a destra in corrispondenza di Largo Lanza.

Scaduta il 31 dicembre scorso la concessione per la richiesta e l’occupazione di suolo pubblico, l’amministrazione comunale ha disposto l’anticipo della riapertura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, la cui entrata in vigore era prevista per il prossimo 14 gennaio.

«Costantemente attenta alle esigenze dei cittadini – spiega il Sindaco Gianfranco Coppola – l’amministrazione cerca di entrare nel merito delle dinamiche che si verificano con l’approvazione delle misure implementate. Al di là delle polemiche strumentali proliferate sui social network sin da quando abbiamo deciso di regolamentare l’uso del suolo pubblico per le attività commerciali di Piazza della Libertà e delle immediate vicinanze, riteniamo sia giusto ripristinare il doppio senso di marcia al traffico veicolare, almeno fino a quando sarà resa nuovamente possibile l’installazione dei dehors».

Intanto l’assessorato alle Attività Produttive è alle prese con la rimodulazione del regolamento, per disporre il rilascio delle nuove autorizzazioni sull’uso del suolo pubblico nei tempi utili alla pianificazione della nova stagione turistica.