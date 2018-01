Con sentenza del 16 Gennaio u.s. il Tribunale di Brindisi ha condannato il Comune di Villa Castelli a reintegrare nelle proprie mansioni il funzionario Paolo Siciliano che dal 2014 ad oggi aveva subito un ingiusto demansionamento.

L’Amministrazione Comunale è stata condannata a reintegrare il dipendente nelle mansioni effettivamente ascrivibili alla categoria D3, oltre al risarcimento del danno da demansionamento patito dal 2014 ad oggi e alla condanna alle spese di giudizio.

Resta il danno morale subito dal dipendente per le ingiustizie subite in questi 4 anni per cui saranno valutate idonee iniziative.

Come segreteria territoriale continueremo a denunciare abusi tendenti ad eludere le norme contrattuali affinchè le prerogative datoriali siano esercitate nel rispetto delle leggi e del CCNL.

CGIL – SEGRETERIA TERRITORIALE