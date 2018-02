I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato libertà, per rissa, A.M.R. classe 1985, A.G. classe 1993, S.H. classe 1995 e O.D. classe 1994, tutti di origine nigeriana. I denunciati, nella tarda serata di ieri, in via Carmine, si sono resi responsabili di una violenta lite. I Carabinieri intervenuti, hanno provveduto a fermare i quattro accompagnandoli negli uffici del Nucleo Radiomobile per generalizzarli ed effettuare ulteriori accertamenti. È emerso che gli extracomunitari, sono in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il movente è ascrivibile a futili motivi. Nessuno dei quattro è rimasto ferito. Sono comunque in corso accertamenti attraverso l’esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.