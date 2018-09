La fine del tempo estivo e l’inizio di un nuovo anno pastorale porteranno la Comunità parrocchiale di San Lorenzo da Brindisi alla Festa del Santo Patrono brindisino Lorenzo, un’occasione singolare per ripartire puntando in alto nel nostro cammino di credenti e per risvegliare il territorio nel Quartiere di Sant’Elia.

Quest’anno la Festa si svolgerà Domenica 30 Settembre, preceduta da tre giorni di preparazione secondo il seguente programma:

GIOVEDI 27 SETTEMBRE: la giornata inizierà alle ore ore 8,30 con la preghiera delle Lodi mattutine e l’Esposizione del SS. Sacramento, dalle ore 9 alle ore 12 l’Adorazione Eucaristica silenziosa. Alle ore 12,00 la Benedizione Eucaristica e preghiera dell’Angelus. Il pomeriggio si aprirà alle ore 17 ancora con l’Esposizione del SS. Sacramento e l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 18,20; dalle ore 17 alle ore 19 il Tempo per Confessioni individuali; alle ore 18,20 la Benedizione Eucaristica; alle ore 18,30 la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Mimmo Roma, Amministratore parrocchiale della Cattedrale di Brindisi. Sarà lo stesso don Mimmo a portarci in parrocchia le Reliquie di San Lorenzo da Brindisi custodite nel Santuario cittadino degli Angeli.

VENERDI 28 SETTEMBRE: ore 8,30 Lodi mattutine; ore 18,30 S. Rosario e alle 19,00 la Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Francesco Rutigliano, o.f.m., capp., Parroco Ave Maris Stella di Brindisi.

SABATO 29 SETTEMBRE: ore 8,30 Lodi mattutine; ore 18,30 S. Rosario e alle ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Paolo Zofra, Assistente Diocesano Unitalsi con la presenza degli ammalati e volontari dell’Unitalsi Sottosezione di Brindisi. Celebrazione del sacramento dell’Unzione degli ammalati.

DOMENICA 30 SETTEMBRE, giorno della FESTA DI SAN LORENZO DA BRINDISI sarà celebrata al mattino la Santa Messa alle ore 8,30 presieduta dal Vicario generale Mons. Fabio Ciollaro. Al termine della Celebrazione mattutina il Parroco benedirà le auto consegnando ai presenti una vetrofania di San Lorenzo da esporre nelle macchine.

Alle ore 17,30 la S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Giorgio META, Vescovo di Rrëshen (ALBANIA) e a seguire la Processione per alcune strade del quartiere: Viale Caravaggio, Viale L. da Vinci, Via Gola, Viale Ligabue, Via G. Ciardi, Via A. Martini, Viale Caravaggio , Via Mantegna, Piazza Boldini, Via Spazzapan, Via Cellini, Viale Caravaggio, Chiesa.

La processione sarà animata dalla Banda giovanile “Città di Mesagne”.

Insieme al forte programma spirituale la sera del 30 settembre ci sarà alle ore 20,30 lo Spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della “Sweet e Love Dolcemania” di Enrico Carbonara di Brindisi e lo Spettacolo musicale de LA COMPAGNIA GROUP di Mesagne.

Momento di grande carità e solidarietà sarà la Donazione del sangue a cura della FRATES SAN LORENZO che avverrà nella mattinata di Domenica 30 settembre dalle ore 8 alle ore 12 nel piazzale della chiesa con la presenza dell’Autoemoteca del Centro Trasfusionale di Brindisi.