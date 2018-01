A seguito di un’accurata ricerca, sono stati ritrovati i volumi delle testate “La Repubblica”, “Mercurio” e “L’Espresso” donati dal prof. Vincenzo Palmisano al Comune di San Michele Salentino, nel settembre/ottobre del 1997.

In particolare, i volumi riguardano “La Repubblica” dell’anno 1976, Volumi 1,2,3,4,5 e 6, “Mercurio” dell’anno 1989, volume unico e “L’Espresso”, anno 1958, volumi 1,2; anno 1959, volumi 1,2; anno 1969, volumi 1,2; anno 1961, volumi 1,2; anno 1962, volumi 1,2; anno 1963, volumi 1,2; anno 1964, volumi 1,2.

Nell’ultimo Consiglio Comunale del 2017, un Consigliere di maggioranza, impegnato nei mesi precedenti in una prima ricerca, sollecitata dallo stesso donatore, comunicò nell’Assise che la stessa era risultata vana.

Pertanto, nei giorni scorsi, le ricerche sono state approfondite e hanno riguardato i depositi sotterranei della Biblioteca Comunale dove gli stessi volumi sono stati rinvenuti in malo modo, accatastati senza ordine e in una maniera non consona alla normale tenuta di opere che rivestono importanza dal punto di vista storico, culturale e affettivo.

Del ritrovamento, poco prima di Natale, è stato avvisato il prof. Vincenzo Palmisano e nei prossimi giorni le opere verranno ripristinate, catalogate e messe a disposizioni della comunità e dei giovani per ricerche di studio.

L’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino