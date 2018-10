Riparte una nuova stagione di attività del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Brindisi – Assessorato alle Politiche Sociali, gestito dalle Cooperative Sociali “Amani” e “Solidarietà e Rinnovamento”.

Venerdì 5 ottobre si invitano i cittadini di Brindisi e in particolare del quartiere Paradiso a prendere parte a Rivediamoci al Cag, un incontro inaugurale durante il quale verranno illustrate le attività e le iniziative in programma per la nuova stagione condividendole con i tanti amici ed amiche che frequentano il Cag e con tutti quelli che si vorranno aggiungere. Ma soprattutto un modo ulteriore per chiedere pareri e visioni su come il Cag è considerato all’interno della nostra comunità e di come lo vorrebbero gli abitanti di Brindisi, sulla scorta di un lavoro di consultazione iniziato da qualche settimana attraverso un questionario somministrato in alcune piazze del quartiere Paradiso.

Sarà una giornata lunga che partirà dalle 17.00 con interventi di arte urbana e giardinaggio, un’area per i bambini attrezzata con giochi appositamente costruiti con materiali di riuso, un angolo dedicato allo sport con calcio a tre e basket, il dj set di due ragazzi del quartiere che collaborano ormai da anni con lo staff, alcuni giochi musicali rivolti alle famiglie, durante la serata palco aperto a tanti musicisti che usufruiscono del laboratorio Audio fino alle 23.00.

Di seguito il programma dettagliato:

RIVEDIAMOCI AL CAG

Inaugurazione Stagione 2018 – 2019

Venerdì 5 ottobre 2018 ore 17.00

Centro di Aggregazione Giovanile “Brindisi per i Giovani”

Strada per Contardo, 60 (Paradiso)

72100 Brindisi

Dalle 16:00 alle 17:00 Allestimento struttura a cura di tutti gli operatori

Ore 17:00 – 17:30 accoglienza con Dj set repertorio divertentismo

Dalle 17:30 – 19:30 spazio animazione con:

• Calcetto a tre

• Basket

• Area giochi per bambini

• Intervento di arte urbana

• Riciclo creativo e giardinaggio

Ore 18:30 – 19:30 presentazione attività 2018/2019, proiezione del documentario- attività e dibattito aperto

Dalle ore 19:45 giochi musicali per famiglie: karaoke, cori alterni e balli.

Dalle 21.00 palco aperto con band del lab. Audio e Dj

La ristorazione sarà a cura del food truck pizzeria di Giovanni Ravone.

In caso di maltempo le attività saranno svolte all’interno.

Quest’anno si sta puntando molto al superamento dello schema servizio erogato – utente per proporre un modello di servizio pubblico inteso nel senso dell’attivazione dei cittadini affinché possano diventare protagonisti della valorizzazione delle risorse del proprio quartiere e della propria città.

Prima di partire con la nuova programmazione, lo staff del Centro ha interpellato gli abitanti del Paradiso attraverso incontri e attività di animazione di comunità in alcune delle principali piazze del quartiere. È stato chiesto di compilare un questionario allo scopo di conoscere la percezione che le persone hanno del servizio, ma soprattutto come lo vorrebbero e come potrebbero contribuire con il proprio stesso operato a renderne ancora più efficace l’azione nel tessuto sociale. Hanno risposto cittadini di tutte le età ed è emerso che la maggior parte conosce il Cag e ne ritiene importantissima la presenza, che molti lo frequentano e conoscono bene le attività che vengono svolte al suo interno, ma anche che ci sono persone che non si sono ancora avvicinate. In generale pare esserci una buona disponibilità a collaborare con gli operatori sia in attività e laboratori già avviati nei pressi della struttura, come l’orto, il laboratorio di cucina e quelli artistici, che in piccole operazioni di cura e riqualificazione degli spazi comuni del quartiere.

Per questo la proposta della nuova stagione è stata articolata cercando di consolidare e implementare le esperienze delle scorse stagioni ma anche di proporre nuove attività che prediligano il coinvolgimento diretto delle persone.

Ripartiranno i percorsi laboratoriali di Arti Urbane, rinnovando la collaborazione del Liceo Artistico E. Simone e promuovendone di nuove con realtà e artisti attivi in Puglia e non solo. Si confermano il laboratorio di Cucina, rivolto ad adulti e bambini con un taglio volto sempre alla promozione dei sani stili di vita; il laboratorio di Zumba; il Sostegno scolastico in accordo con la vicina scuola secondaria di Primo Grado Mameli e con il coinvolgimento di alcune studentesse del Liceo Palumbo e l’attivazione di associazioni e volontari; si continuerà con l’esperienza dell’orto didattico che punta a diventare a tutti gli effetti un orto sociale che coinvolge cittadini del quartiere e non solo; il laboratorio audio rimane un punto fermo che coinvolgerà i musicisti che lo utilizzano anche in iniziative e progetti collaterali, come concerti ed eventi culturali; rimarrà inoltre attivo uno spazio adulti per la break dance.

Ritorna Giochiamo Teatrando, un modo divertente e ludico per avvicinare i bambini al mondo del teatro con la costruzione di piccoli spettacoli. Riparte anche il laboratorio di Danza hip hop, rivolto ai ragazzini dagli 8 ai 13 anni con il contributo di alcuni studenti della Street School Academy.

Tra le novità si avvieranno un corso di pianoforte e un coro sociale a cura di ragazzi che frequentano il Centro e le scuole di musica che metteranno a disposizione le proprie conoscenze e competenze. Il laboratorio di Informatica Musicale coinvolgerà esperti e neofiti nel campo della composizione musicale attraverso l’uso delle tecniche digitali che prevede momenti di approfondimento oltre alla pratica settimanale. Il laboratorio di Riqualificazione urbana è un nuovo contenitore di riflessione e di intervento sui e nei luoghi del quartiere e sugli spazi dello stesso Centro che punta all’abbellimento e alla rifunzionalizzazione degli stessi.

Grande rilievo verrà dato anche allo sport per bambini e ragazzi in collaborazione con la Parrocchia San Nicola che metterà a disposizione il campetto dell’oratorio.

Per informazioni:

Mail: cagparadisobrindisi@gmail.com

Tel: 3443801409

Sito: http://www.cagbrindisi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/cagbrindisi