Noi ci siamo, e gli altri?

Noi ci siamo, Brindisi Bene Comune, PD e Leu per tempo si sono presentati alla città ed hanno individuato in me il candidato Sindaco. Insieme stiamo incontrando ed ascoltando tante persone che come noi condividono la necessità di una radicale discontinuità nelle persone e nei programmi per Brindisi.

C’è oggi una grande voglia di cambiamento, di legalità e trasparenza, di ridare a Brindisi il ruolo che le compete di guida della Provincia e città importante della Puglia. Ricostruire un tessuto economico sostenibile, servizi pubblici che funzionano.

E sono sicuro che ancora tante persone di buona volontà, perbene si uniranno a noi. A loro va il mio appello a non essere timidi o scoraggiati, a non restare alla finestra. La partecipazione di tutte e tutti è fondamentale.

E gli altri? Leggiamo sui giornali di incontri, di accordi che saltano il giorno dopo. Una incapacità ormai manifesta nel produrre una proposta per Brindisi. Il centro destra può realmente pensare che mettendo insieme tutti i protagonisti degli ultimi 20 anni possano rispondere al cambiamento che i cittadini chiedono ? Il voto del 4 marzo è chiaro. Le ammucchiate, le sommatorie dei portatori di voti sono il problema non la risposta.

Quella coalizione non va da nessuna parte.

La sfida per la guida della città sarà tra noi e i 5 stelle . Sono le due proposte per il cambiamento. La nostra portata avanti da persone che da dieci e più anni sono presenti attivamente in città. Tante battaglie, sempre nelle piazze . Una democrazia e partecipazione reale con incontri settimanali ed iniziative aperte a tutti.

Mentre i 5 stelle vivono nelle tv nazionali, impalpabili qui a Brindisi, in attesa che un misterioso staff , che nulla conosce di Brindisi decida chi è il candidato Sindaco tra i due litiganti.

La strada è lunga e noi ci siamo.

Ci vediamo presto in Piazza con un grande appuntamento Sabato 7 Aprile.

Riccardo Rossi