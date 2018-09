Il 14 settembre, alle 19 in via Giovanni Tarantini 35, Rossonardelli è lieto di presentare il romanzo “Il soldato fantasma” di Gabriella Silvia Spadoni, edito da Apollo Edizioni. La giovane scrittrice brindisina sarà presente per parlarne con i cittadini che vorranno partecipare.

Ispirata dall’amore per l’Oriente e da una forte passione per la storia, l’autrice ha scritto questa storia sulla fragilità della mente umana. Il protagonista del romanzo, disegnato dal maestro Pino Nardelli, è un giovanissimo soldato dagli affascinanti occhi a mandorla, devastato psicologicamente dalla Seconda Guerra Mondiale; la sua storia farà riflettere sull’importanza della vita stessa, spesso condizionata dai fantasmi del passato.

I cittadini e la stampa sono invitati a partecipare.