I Carabinieri della Stazione di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di furto aggravato, un 48enne residente a Bari.

Gli approfondimenti investigativi, corroborati dalle immagini di un impianto di videosorveglianza, hanno fatto emergere sussistenti elementi di reità a suo carico, ritenuto responsabile di aver asportato, alle ore 17:00 del 27 maggio u.s. in Largo Amati, unitamente a un complice in corso di identificazione, dall’interno di un’autovettura in sosta, di proprietà di un 63enne del luogo, una borsa contenente le chiavi dell’abitazione della vittima.

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno anche deferito in stato di libertà, per il reato di favoreggiamento personale, l’ex moglie dell’uomo, 47enne residente a Bari, poiché, durante la formale escussione testimoniale, ha tentato di eludere le investigazioni a carico dell’ex coniuge fornendo dichiarazioni palesemente mendaci.