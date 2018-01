I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, J.I., 20enne di origine gambiana, senza fissa dimora, in possesso di regolare permesso di soggiorno, poiché all’alba di ieri, all’interno della locale stazione ferroviaria, dopo aver asportato un martelletto frangivetro da una carrozza di Trenitalia, ha danneggiato alcune macchine erogatrici di biglietti ferroviari, una vetrata della biglietteria, due macchine obliteratrici e successivamente all’esterno dell’edificio ha danneggiato un vetro laterale di un autobus di linea che collega il centro con l’aeroporto civile.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato rimesso in libertà.