I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto Angelo Baldassarre, 37enne e Giovanni Quinto, 20enne, entrambi del luogo, per furto aggravato. In particolare, i due uomini, sono stati fermati nella tarda serata di ieri dai militari a bordo di un’autovettura in uso al Baldassare, e sono stati trovati in possesso di 8 batterie, rinvenute nel portabagagli dell’auto, che avevano da poco asportato dal Ponte Radio Base per la telefonia della società Wind-3. Il materiale asportato è stato restituito al legittimo proprietario e gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari.