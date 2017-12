I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato, G.D., 38enne di Francavilla Fontana e P.P.G., 19enne di Villa Castelli, i quali, nella serata di ieri, hanno asportato dagli scaffali dell’esercizio commerciale “Globo”, presso il “Brinpark”, un portafoglio in pelle e due t-shirt da uomo per un valore complessivo di 80 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.