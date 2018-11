Sabato 1° dicembre 2018, alle ore 10,00, la centrale Via Appia a Brindisi, la ‘regina viarum’ si tingerà di giallo per l’apertura del primo Mercato contadino di Campagna Amica al coperto al numero civico 226, un luogo dove il cibo, quello agricolo a km0, diverrà strumento per la divulgazione culturale, per l’incontro sociale, per l’educazione alimentare, per servizi alla città in un’ottica sempre più inclusiva e solidale, così come la migliore tradizione rurale insegna, lo specchio della “multifunzionalità” dell’attività agricola.

Nel primo food hub di Coldiretti e Campagna Amica a Brindisi, nel cuore economico della città di Brindisi, sarà possibile fare la spesa e conoscere i segreti di un ambiente rinnovato attento all’ambiente con i prodotti belli e buoni delle aziende agricole, tra cui straordinarie realtà condotte da giovani agricoltori e da belle contadine multitasking.

L’apertura del Mercato coperto di Campagna Amica a Brindisi sarà l’occasione per fare il punto sulla spesa dal contadino in Puglia nel 2018, con lo studio elaborato da Coldiretti/Campagna Amica, tra degustazioni e coking show con gli agrichef di Campagna Amica.

Spazio all’informazione per i consumatori con gli imprenditori giovani e le imprenditrici di Coldiretti che raccoglieranno le firme per la petizione europea “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo) per chiedere alla Commissione di Bruxelles di agire sul fronte della trasparenza e dell’informazione sulla provenienza di quello che si mangia.

All’evento parteciperanno Direttore e Presidente di Coldiretti Brindisi, Aldo De Sario e Filippo De Miccolis Angelini, Direttore e Presidente di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti e Savino Muraglia, e il Direttore Nazionale di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, oltre a numerosi ospiti del mondo sociale, istituzionale ed economico.

La via Appia è una strada romana che collegava l’antica Roma a Brundisium, il più importante porto per la Grecia e l’Oriente, nel mondo dell’antica Roma. L’Appia è probabilmente la più famosa strada romana di cui siano rimasti i resti; la sua importanza viene confermata dal soprannome che i Romani le avevano dato di ‘regina viarum’.

Federazione Provinciale Coldiretti Brindisi.