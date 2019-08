Sabato 10 agosto in Piazza Giovanni XXIII alle 21.00 arriverà tutto il talento e il carisma di Matthew Lee, che farà tappa a Francavilla Fontana nel suo tour “Rock’n’roll sun”.

Lo spettacolo è un coinvolgente e trascinante viaggio nel mondo musicale di Matthew Lee, dove tecnica ed anima si fondono in maniera straordinaria, creando un inconsueto mix di divertimento e di emozione al centro del quale ci sono pianoforte e voce.

Una iniezione di pura energia in un crescendo musicale che fonde musica classica, pop, rock, soul, swing, country, blues, melodia, canzone d’autore e molto altro e capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Matthew Lee è un artista di puro talento che ovviamente non è sfuggito all’occhio attento di due grandi personaggi come Gigi Proietti e Fiorello che lo hanno voluto come ospite nelle loro fortunate trasmissioni televisive.

“Rock’n’roll sun” è la versione estiva e rivisitata di Piano Man Live. Matthew Lee eseguirà le canzoni tratte dal suo ultimo album, uscito lo scorso anno per la prestigiosa etichetta Decca-Universal, arricchito da nuovi brani arrangiati esclusivamente per questo tour.

Sul palco, accanto a lui, suoneranno tre musicisti di primissimo livello: Frank Carrera alla chitarra, Alessandro Infusini al basso elettrico e Matteo Pierpaoli alla batteria.

Matthew Lee oggi è considerato uno dei principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ‘50.

«Per quanto mi riguarda essere d’altri tempi – sostiene Matthew Lee – non significa rimanere ancorato al passato, ma semplicemente recuperare valori importanti, che forse stavamo rischiando di perdere, il tutto però rivisto in una chiave attuale, non “un’operazione nostalgia”, ma qualcosa che spero possa essere percepito come una novità”.

Partecipazione libera e gratuita.

