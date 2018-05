Si terrà a Mesagne Sabato 12 Maggio 2018, alle ore 10.30 in via Brindisi contrada “Colonne Rosse”, la cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra del nuovo Centro Apulia Diagnostic. Il Centro opererà in qualità di presidio di riferimento di esami ad alta tecnologia di elevata specializzazione con l’obiettivo di fornire un servizio completo capace di soddisfare le più diverse esigenze in campo diagnostico.

Apulia Diagnostic si doterà di un reparto di Ricerca Genetica avanzata ed un programma di Prevenzione che possa contribuire al controllo, monitoraggio e diagnosi preventiva di tumori e malattie/degenerazioni neonatali, in collaborazione con la Fondazione “San Giorgio”, l’anima etico-sociale di Apulia Diagnostic.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Mesagne dott. Pompeo Molfetta, l’Amministratore delegato della società dott. Stefano L. Giaffreda e Don Salvatore Tardio Vicario Foraneo di Mesagne a cui è stata chiesta la benedizione dell’intera area.

L’apertura del Centro Apulia Diagnostic permetterà di avere un’articolata diversificazione delle prestazioni tra le più complete del territorio nazionale ed internazionale che consentirà di offrire ai pazienti e ai loro medici soluzioni diagnostiche per qualsiasi esigenza clinica. Chiunque potrà rivolgersi ad Apulia Diagnostic per ottenere informazioni di tipo generico o personalizzato, su qualsiasi tematica inerente la salute ed il benessere personale.

