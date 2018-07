Sabato 14 luglio, a Torre Guaceto, a partire dalle ore 21, nei Giardini dell’Azienda Agricola Calemone, in Contrada Baccatani, avrà luogo “La Notte del Pomodoro Fiaschetto”, un evento che rievoca i festeggiamenti a conclusione della preparazione in famiglia della “salsa” per l’intero inverno.

E’ antica tradizione popolare, infatti, che nel mese di luglio, quando il sole ed il caldo avevano maturato il pomodoro, si preparava la salsa per l’inverno. Si iniziava la mattina presto. Tutti i componenti della famiglia avevano un compito: alle donne, tra gli altri, spettava quello di selezionare i pomodori migliori e recuperare il seme per l’anno successivo. Quando a sera i lavori finivano, con il prezioso nettare ormai al sicuro nelle bottiglie, si festeggiava tutti insieme con i prodotti della terra. Nei giardini dell’Azienda Agricola Calemone a Torre Guaceto si rievocherà questa festa in un viaggio indietro nel tempo tra cibo e suoni, dove l’unico “re” incontrastato sarà il Pomodoro Fiaschetto.

La serata prevede un ricco e variegato percorso gastronomico con i cocktail del gustosofo Michele De Carlo, la Pappa al Pomodoro, l’Acquasala con frise cappelli e pomodoro Fiaschetto, Diavolicchi di Carovigno in Olio Evo e pomodoro, il Panzerotto di Torre Guaceto dell’Azienda Agricola Calemone con Farina Sen. Cappelli, pomodoro fiaschetto e fior di latte, i salumi della murgia del Salumificio Santoro con sua maestà il capocollo di Martina Franca, i formaggi naturali a latte crudo dell’alto Salento del Caseificio Lanzillotti, le Orecchiette Sen. Cappelli alla crudaiola con pomodoro Fiaschetto, olio EVO “Supremo” (Calemone) e scamorza grattugiata, le Foglie d’ulivo Sen. Cappelli al sugo di Pomodoro Fiaschetto fresco, fiori di zucca, capocollo di Martina Franca e cacio ricotta, la Panna cotta del Caseificio Lanzillotti con confetture di Pomodoro Fiaschetto Verde e Rosso, il Dolce al pomodoro Fiaschetto dello “Chef” Maria Lanzillotti dell’Hosteria Casale Ferrovia, i Vini di Cantina Risveglio e la Birra Artigianale del “Birrificio Eclipse”.

Info e prenotazioni: 349.6584149 / 333.4561929

