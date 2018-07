Sabato 14 luglio alle ore 19, presso l’Hotel Ostuni Palace (C.so Vittorio Emanuele II, 218), terzo appuntamento della rassegna con il giornalista di Radio 24.

Gianluca Nicoletti massmediologo, precursore dell’avvento del digitale in Rai, giornalista di Radio 24. Come suo figlio Tommy, anche Gianluca è autistico. Da qui l’idea di scrivere un libro e di intitolarlo per l’appunto “Io, figlio di mio figlio” (ed. Libri Mondadori).

Nicoletti sull’autismo scrive da tempo, ma questa volta lo fa da un punto di vista incredibilmente intimo e personale. Si rifiuta di farsi portavoce sindacale di quei genitori, non è né vuole essere il loro capo-branco.

La sua è una pura e semplice testimonianza, pur con tutto il peso che inevitabilmente gli verrà affibbiato dal suo prestigio e con tutte le critiche che prevedibilmente gli pioveranno addosso. Ma tant’è, come lui stesso afferma ha smesso di preoccuparsi di ciò che la gente pensa di lui.

Proprio come Tommy.

La sua consueta ironia, pungente e provocatoria, non manca, ma fa da cornice alla domanda drammatica con cui ogni genitore di figli “sbarellati” è costretta a fare i conti ogni giorno: “cosa ne sarà di loro quando noi non ci saremo più?”.

Scopriremo Gianluca Nicoletti sabato 14 luglio alle ore 19, presso l’Hotel Ostuni Palace, al terzo appuntamento estivo di Librinfaccia.

Dialoga con l’autore Rossella Calabrese (Giunti Psychometrics).

L’organizzazione assicura la diretta sui propri social.

Librinfaccia. Un evidente gioco di parole che prende spunto dalla traduzione letterale del più famoso social network del mondo per ridare vita e diffusione al libro. E soprattutto il suo nome allude dichiaratamente al metterci la faccia, metterci impegno, e passione. Librinfaccia da oltre quattro anni seleziona e presenta libri che si articolano attorno alla cucina, ai giovani, alla politica, ai vizi e alle virtù del Paese.