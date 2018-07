È arrivato il tempo di unire la parte sana di questa città, lavorare insieme per affrontare i problemi e trovare le soluzioni, rispondendo ai bisogni della nostra comunità. Trasferiamo la vocazione solidale dei pochi in un progetto d’impresa sociale per tutti.

Inclusione attiva, contrasto della povertà educativo-culturale e non solo sono gli obiettivi di “Legami di Comunità”. Siamo uniti dall’idea di affrontare il presente e di costruire speranza e fiducia con una chiara visione del futuro.

Vuoi essere protagonista del cambiamento? Bene, ti aspettiamo Sabato 14 Luglio alle ore 19,00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Nervegna in via Duomo, 20 – Brindisi per la presentazione del progetto.

INTERVENTI

Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi

Fabio Mollica, Direttore Amazing Puglia

Carmelo Rollo, Presidente Legacoop Puglia

Grazia Giovannetti, Presidente Comunità Coop. Melpignano

Michele Pignatelli, Promotore “Legami di Comunità”

