Le luci sul palco di AccordiAbili – l’Associazione di Promozione Sociale, la cui sede è in via santa Margherita – sabato 16 febbraio dalle ore 20:30 tornano ad accendersi per un’occasione culturale interessante e stimolante: “Clochard Live”. Tra canzoni e racconti narrati dalla ferma e rassicurante voce di Fabrizio Giannuzzi, saranno presentati in esclusiva i nuovi e inediti brani di Vito Carrone, un cantautore fasanese doc. Ovviamente sarà possibile ascoltare anche “Clochard”, un pezzo fresco d’uscita e che già sta riscuotendo consensi e apprezzamenti sui social musicali italiani.

La chitarra, la musica e tutto quello che gira intorno hanno catturato l’attenzione di Carrone fin da bambino quando passava le sue giornate ascoltando i vecchi dischi trovati in casa. Perdendosi in essi cominciò ad amare il caldo suono della chitarra, che iniziò a suonare all’ età di 13 anni. Nelle sue prime produzioni artistiche notevoli sono le influenze del blues poiché ne rimase immediatamente folgorato. La sua musica è una miscela di tradizione cantautorale italiana insaporita dalle crude venature del blues, un po’ sulla scia di Edoardo Bennato o di Pino Daniele, ma con quella freschezza in più che la contemporaneità del tempo vissuto da Carrone può dare.

Nel suo live Vito Carrone (voce e chitarra) sarà accompagnato da Pasqua Caramia (voce), Leonardo Laguardia alle tastiere, Fabio Carrone al basso, Silvano Santagata alla batteria e percussioni. Special Guest Fabrizio Giannuzzi, voce recitante.

L’ingresso è gratuito.