Seconda parte della conferenza del dott. Franco Dammacco nel centenario della morte di Gustav Klimt sabato 17 febbraio 2018 alle ore 18.00 nell’auditorium del Castello Normanno-Svevo di Mesagne dal titolo “Dalla Donna fatale al reale della Donna: Klimt tra Eros e Amore”.

Il dott. Franco Dammacco, studioso di neuroscienze, estetica e critica d’arte, completerà la trattazione del mondo della donna e in particolare della sessualità femminile, soggetto principale della pittura di Klimt. Le opere di Klimt vengono commentate seguendo la concezione psicanalitica di Jacques Lacan. L’arte di Klimt si rivela capace , come nessun’altra, di svelare e far comprendere specificità e differenze tra l’Eros femminile e maschile. La conferenza è inserita nell’area tematica “Inverno d’Autore” della più ampia programmazione “Stagioni d’Autore, Stagioni nel Cuore” organizzato dall’associazione culturale “Eterogenea” nell’ambito del progetto d’Arte “Le Ali di Mirna”.

Gustav Klimt, scomparso il 6 febbraio 1918 insieme alla sua ossessione per la perfezione e per le donne, è l’artista più rappresentativo dell’arte della Secessione viennese nella Vienna di fine ottocento della quale è stato uno dei padri fondatori ed è sicuramente quello che ha lasciato il segno più profondo nell’immaginario collettivo con i suoi ritratti femminili preziosi e sensuali; alcune delle sue opere più famose come Il bacio sono diventate quasi un’icona pop, riprodotta all’infinito su innumerevoli supporti.

La conferenza ha il Patrocinio della Città di Mesagne-Assessorato alla Cultura e dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.

Per info: 08311625458 – 3470080778 – e-mail ass.eterogenea@libero.it – Assessorato alla Cultura Città di Mesagne tel. 0831 776065.