Il Gruppo Archeologico di Brindisi, ha il piacere di presentare ufficialmente la sezione “rievocatori”.

In questa occasione i soci rievocatori, in abito storico, illustreranno alcuni aspetti poco conosciuti del periodo romano in uso nella Brundisium romana, come la cosmesi, la tessitura, i cibi ed i giochi, i passatempi dell’epoca e gli armamenti .

L’incontro si terrà presso la Collezione Archeologica Faldetta-Palazzina del Bel Vedere, in Viale Regina Margherita, 11/12 a Brindisi in data 22/12/2018 dalle ore 17.00.

La cittadinanza è invitata.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Prenotazione obbligatoria:

Tel 0831562800 – Mail: garbrin@libero.it