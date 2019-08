Continuano le iniziative di promoCultura, con il patrocinio della Città di Mesagne, per valorizzare i beni culturali della città. Sabato 24 agosto si continua con “Storie da Scoprire, passeggiata serale alla scoperta dei racconti e delle storie del Centro Storico di Mesagne”; la partecipazione all’iniziativa, che partirà dal Castello alle ore 19.00, è gratuita e l’appuntamento fa parte di un ampio programma che l’associazione ha messo in piedi per contribuire a promuovere le bellezze storiche e artistiche della Città.

Sarà questa l’occasione per fare una piacevole passeggiata serale tra le viuzze e le piazze alla scoperta di uno dei centri storici più caratteristici e affascinanti della Puglia. La visita guidata sarà un percorso suggestivo con la possibilità di ascoltare le storie e i racconti, molti dei quali poco conosciuti, che hanno caratterizzato la storia di Mesagne e dei suoi luoghi più caratteristici.

L’appuntamento è quindi per sabato 24 Agosto alle ore 19.00; la visita guidata è gratuita e per partecipare è necessario prenotare con whatsapp o mandando un messaggio al 3280014735.

Per avere maggiori informazioni è possibile anche visitare la pagina facebook di promoCultura oppure mandare un messaggio whatsapp al 3280014735.