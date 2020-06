Il Centro storico e le sue porte si trasformeranno in uno spazio metafisico tra il cinema e il film. Due momenti clou: il dessert “Pensiero d’amore” e il brindisi di mezzanotte. Dopo la Festa della Musica del 21 giugno, si tratta della seconda anteprima di una programmazione estiva rivoluzionaria per il Comune della Valle D’Itria pronto a puntare tutto sulla cultura, sulla riscoperta delle tradizioni e sulla sicurezza

Tutto pronto a Cisternino per domani, sabato 27 giugno, con La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia (inizio ore 19), club di cui la città della Valle d’Itria fa parte. Una seconda anteprima del ben più ricco e variegato cartellone di iniziative che il Comune sta predisponendo per l’estate 2020 e che sarà presentato nei prossimi giorni. Per domani intanto l’incantevole comune della Valle d’Itria pugliese sarà decorato con addobbi e installazioni artistiche per accogliere gli innamorati nelle piazze, nei vicoli e nei palazzi storici.

L’idea è quella di rendere il Borgo di Cisternino l’ambientazione di un film romantico e rendere metaforicamente le “porte” di accesso al Centro Storico lo spazio metafisico tra il cinema (all’esterno) e il film (all’interno). Porta Grande, Porta Piccola e l’arco di accesso a piazza Pellegrino Rossi saranno allestiti con teli bianchi che fungeranno da schermi cinematografici e con tende di accesso al “film romantico” che si svolge nel centro storico. All’esterno delle porte saranno proiettate scene di celebri film romantici e allestiti piccoli set fotografici a tema all’esterno e all’interno del borgo. Per tutta la sera sarà inoltre possibile ascoltare musica e colonne sonore più romantiche grazie all’impianto di filodiffusione che consentirà agli innamorati, ragazzi o adulti, giovani o meno giovani, di passeggiare abbracciati o mano nella mano in un’atmosfera magica. Bar e ristoranti parteciperanno inoltre a un concorso sugli allestimenti della serata e a fine evento saranno assegnati tre premi: per l’allestimento più originale, l’allestimento più cinematografico e l’allestimento più romantico.

La Notte Romantica si è rivelata negli anni passati come uno degli eventi più interessanti del panorama di manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese, registrando grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, con una media di 1 milione di visitatori per edizione su tutta la rete dei borghi aderenti. Quest’anno l’impegno degli amministratori, delle Pro Loco e delle associazioni dei vari Comuni che hanno aderito all’iniziativa sarà ancora più forte e sentito: dopo mesi di lockdown e con una pandemia che ancora chiede la massima attenzione nel vivere la nostra socialità, organizzare un evento dedicato all’amore e al romanticismo è una sfida importante ma necessaria, poiché il rilancio turistico-culturale del nostro Paese e dei nostri borghi è strettamente legato anche agli eventi e alle suggestioni, elementi imprescindibili della strategia per attrarre l’attenzione dei turisti italiani e stranieri.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti:

– il dessert “Pensiero d’amore”: cittadini e ristoratori potranno realizzare la loro personale ricetta di questo dessert e partecipare all’evento Facebook #NOTTEROMANTICA2020, postando la foto e la ricetta del dolce da loro ideato: le due più belle e creative saranno premiate. Inoltre, la ricetta migliore sarà eletta come il Pensiero d’Amore della Notte Romantica 2021;

– il consueto brindisi di mezzanotte, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative.