La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che presenterà squadra, staff tecnico e dirigenziale nella splendida cornice del Ristorante Theodorus in via del mare 36 a Brindisi.

Sarà un modo per conoscere da vicino tutti i protagonisti della prossima stagione 2018/19 in cui la Dinamo Brindisi sarà impegnata, per la prima volta in assoluto, nel campionato regionale di serie C Silver.

Appuntamento per sabato 29 settembre alle ore 17.30 dove ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere le nostre tessere #amicidellaDinamo.

Tutti i tifosi, gli appassionati e i semplici simpatizzanti sono invitati a partecipare.

Al termine della presentazione i giocatori saranno a completa disposizione della stampa per le interviste e dei tifosi per una foto ricordo.

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi