La trattativa durante i 55 giorni del Caso Moro: il dibattito eterno. Due studiosi e un giornalista proveranno a spiegare perché lo Stato ha sempre mentito sulla trattativa con le BR che avrebbe potuto salvare la vita al Presidente della DC.

Per capire insieme che cosa dobbiamo ancora realmente sapere e chi ha la responsabilità di dircelo, Sabato 5 maggio 2018, alle ore 18.00, presso il Binario 23 di Brindisi si terrà un’interessante incontro alla presenza di due autori:

– Alessandro Forlani – Le trattative segrete (giornalista RAI e autore di “La zona franca” e “Testimoni inconsapevoli”)

– Manlio Castronuovo – Via Caetani, 9 maggio ’78: rapimento di cadavere (studioso e fondatore del progetto di ricerca vuotoaperdere.org)

Discute con gli autori Pino De Luca (giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”)

Testimoni inconsapevoli

Davvero Aldo Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse, perché lo Stato ha seguito la linea della fermezza, rifiutando ogni trattativa? Il 9 maggio 1978 lo statista democristiano doveva essere liberato, a seguito di un accordo siglato tra protagonisti molti diversi tra loro. Perché allora quella mattina i brigatisti, anziché fare loro la vittoria tanto attesa, uccidono l’ostaggio?

In questa complicata vicenda, chi sa non parla e a raccontare quello che hanno vissuto sono solo i testimoni inconsapevoli, quelli che conoscono solo una piccola parte della storia e Alessandro Forlani ne ha ascoltati molti e il loro racconto collettivo descrive una storia molto diversa da ciò che è noto al momento.

Dobbiamo rassegnarci al fatto che il dibattito sul caso Moro si protrarrà in eterno? Forse no, e una via d’uscita può essere quella dei sogni e della teoria delle sincronicità.

Vuoto a perdere



La sorte ha riservato per Aldo Moro un destino beffardo. Lui, che era sempre riuscito a privare di valore le posizioni altrui, divenne improvvisamente un “vuoto a perdere” sia per il sistema politico che per le Brigate Rosse. Con il risultato che per entrambi i contendenti Moro risultò più utile da morto.

Un affascinante viaggio all’interno dell’affaire Moro per conoscere verità e dubbi di uno degli avvenimenti più drammatici della storia repubblicana. Un’analisi completa e super partes che, partendo dai momenti chiave della vicenda, analizzando documenti e riscontri giudiziari chiarisce le verità acquisite e illustra gli elementi di dubbio per i quali tutt’ora non sono state trovare risposte adeguate. L’esposizione dei fatti e delle circostanze lascia al lettore la possibilità di valutare autonomamente l’attendibilità delle prove e delle ipotesi ancora in piedi. La struttura modulare e l’assenza di un linguaggio tecnico rendono il testo scorrevole ed accompagnano passo-passo sia chi si avvicina all’argomento per la prima volta sia il lettore più esperto.