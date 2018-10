Sabato 6 ottobre, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso la sede dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, in p.zza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, avrà luogo l’Open Day dedicato ad aspiranti autori e narratori che vorranno mettersi alla prova per scoprire il loro talento prenotandosi ai seguenti laboratori gratuiti: Kamishibai: ore 09:30/10:30 oppure 16:00/17:00; Scrittura creativa: ore 11:00/12:00 oppure 17:30/18:00; Dizione e lettura scenica: ore 19:00/20:00. Durante l’Open Day docenti e segreteria saranno disponibili per fornire tutte le informazioni in merito ai corsi proposti dall’Accademia.

Cine Script nasce nel 2011 dall’idea della sceneggiatrice Anna Rita Pinto e avallata poi dal socio onorario Maurizio Costanzo con la quale la Pinto ha lavorato nei lunghi anni vissuti nella Capitale. L’Accademia oltre a proporre Workshop specifici come quello sulle professioni social media con Barbara Bechelloni, offre corsi permanenti suddivisi in vari livelli di approfondimento, dal livello base al livello master, tenuti da professionisti di settore in: scrittura autobiografica con Angelica Biasi, scrittura creativa, scrittura narrativa e sceneggiatura con Anna Rita Pinto, dizione e lettura scenica con Alessandra Mandese e da quest’anno anche un originale laboratorio, tipico della tradizione giapponese, dedicato a gruppi di ragazzi suddivisi per età dai 4 agli 11 anni: il kamishibai (drammi di carta), tenuto da Jovanka Ignoni. Questo consiste in un piccolo teatrino in cartone e/o legno, privo dell’uso di marionette o pupazzi, nel quale le storie vengono raccontate attraverso immagini di carta. In questo tipo di narrazione che veniva usata dai cantastorie giapponesi per incantare adulti e piccini, vengono messi in gioco la creatività dell’invenzione, della scrittura, della lettura, la manualità nella realizzazione del teatrino, la pittura e la magia della fiaba.

Info e prenotazioni: 328 2069017 – 327 4237720

