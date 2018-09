Si terrà a Cisternino (BR), sabato 22 e domenica 23 settembre, la IV° Edizione della Festa nazionale dello scambio dei semi. L’evento è libero e gratuito. Il titolo scelto quest’anno è: “Biodiversità e pace, essenze della vita”.

Si inizia sabato 22, alle ore 18:00, in largo Amati, con un convegno dal titolo: “Agrobiodiversità, globalizzazione e scelte alimentari: quale futuro ci attende?”.

Interverranno:

il prof. Pietro SANTAMARIA (docente presso l’Università di Bari);

il dott. Andrea SONNINO (consulente FAO e dirigente di ricerca ENEA);

il dott. Felice SUMA (agronomo);

Il dott. Angelo GIORDANO (agronomo, cofondatore della Ex Terra);

Concluderà:

Roberto MERCADINI (scrittore, monologhista, poeta).

Per domenica 23 è previsto un doppio appuntamento.

Dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la villa comunale, si terrà la Festa nazionale dello scambio dei semi autoprodotti, occasione per donare e ricevere liberamente semi e altro materiale di propagazione di varietà antiche.

Racconteranno la loro esperienza i rappresentanti del comitato CoSATE Valle D’Itria; Pino Monaco, cofondatore di APIS – Apicoltori Pugliesi; Domenico Andresano – esperto in agricoltura rigenerativa e recupero di antiche varietà di meloni.

Dalle ore 20:30, presso la Casa del gusto in via Castello, 22 (Centro storico), si terrà l’evento gastronomico “Eccellenze alimentari del territorio”.

Show cooking e degustazione sono a cura di:

Enrica Beduschi (Esperta di foraging – “Foraging Valle d’Itria”);

chef Benedetta Patronelli – “Bina Ristorante di Puglia” (Locorotondo);

chef Angelo Convertini;

pasticcere Tiziano Mita.

_______________________

La IV° Festa nazionale dello scambio dei semi è organizzata dalla Società Benefit Ex Terra con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cisternino (BR).

Web: https://www.facebook.com/events/232395494117726/

Info: 3332805760