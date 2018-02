PARTY DA TE! Terzo appuntamento.

Continuano i concerti all’interno della sede di Brindisi Bene Comune in via Cesare Braico 28.

Una dimensione raccolta per dedicarsi all’ascolto di progetti musicali della nostra città.

Il 9 febbraio a partire dalle ore 21.00 si esibiranno due artisti: il cantautore ‘Maggiore’ e ‘Saintapollinaire’, il progetto jazz di Andrea D’Accico, per l’occasione accompagnato da Isabella Benone (voce e violino) e Alessandro Muscillo (contrabbasso).

Durante la serata ci sarà un aperitivo e sarà sempre possibile per chi non lo avesse ancora fatto: diventare sostenitori di Brindisi Bene Comune con un contributo di 10 euro, per la campagna di adesione #partodame



ANDREA D’ACCICO

Studia a Perugia teoria musicale e approfondisce lo studio della chitarra jazz. È autore di molti brani inediti eseguiti dal gruppo “Saintapollinaire” con cui registra il primo album “Principiante della vita”.

Con il brano “Goodbye” arriva in finale a Sanremo rock 2012. Nell’album “Principiante della vita” è accompagnato da: Cristian Martina (batteria), Gianluca Milanese (flauto), Alessandro Muscillo (contrabbasso) e dalle voci di Dionisia Cassiano, Domy Siciliano, Raffaele Passiante, Giorgia Faraone, Franco Sgura, Vincenzo Presta, Andrea Rellini.

Il progetto si chiama Saintapollinaire per ricordare il famoso lido di Sant’Apollinare di Brindisi, luogo di svago e bei ricordi di tanti brindisini.

VINCENZO MAGGIORE



Ha realizzato il suo disco “Via di fuga” grazie ad un progetto di crowdfunding. In studio sono intervenuti ben 26 musicisti e il busker Matteo Terzi “Soltanto”. L’album è stato pubblicato con il supporto della Coop. sociale onlus “Eridano” di Brindisi e con il patrocinio di Puglia Sounds.

Ha aperto i concerti di Max Gazzè, Simona Molinari, Zibba, Samuele Bersani e Nomadi. Ha accompagnato Mario Venuti durante il festival Yeahjasì BPF 2016.

Ha partecipato a numerosi festival come: MEI – Meeting degli indipendenti, Vulcanica live Festival, Taranto Rock festival, MED, Primo Maggio a Matera, Yeahjasì Brindisi Pop Fest . Ed è stato selezionato e premiato in diversi concorsi: vincitore del Premio Super Video Contest 2017, partecipa a Premio nazionale “Angelica Pirtoli”, Premio “Bruno Lauzi” 2016, Arezzo Wave, Musica contro le mafie.

http://www.vincenzomaggiore.com/