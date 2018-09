Il movimento politico La M organizza a Mesagne per sabato 22 settembre alle ore 17.30 un incontro con l’europarlamentare di “Possibile” Elly Schlein; l’appuntamento si terrà presso la sede de La M, in vico Braccio (centro storico).

Con la Schlein si discuterà della sua attività parlamentare e su alcuni temi di estrema attualità come ad esempio l’Europa, il trattato di Dublino, l’immigrazione e la lotta all’evasione fiscale delle multinazionali; allo stesso tempo si proverà a capire cosa sta accadendo in Italia e come si evolvono gli scenari politici nazionali ed europei.

L’incontro è pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare; durante l’appuntamento ci sarà inoltre l’occasione per porre delle domande all’europarlamentare Elly Schlein che, nonostante i suoi soli trentatré anni, è stata indicata da l’Espresso tra le personalità più importanti su cui rifondare la sinistra italiana.

Per chi non può partecipare fisicamente ci sarà la possibilità di seguire l’incontro tramite la diretta facebook che sarà condivisa tramite la pagina social de La M.