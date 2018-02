Cresce di ora in ora l’entusiasmo, così come le conferme di adesione all’incontro con il prof. Paolo Crepet, previsto per domani venerdì 9 febbraio alle ore 19.00 presso l’Autorità Portuale di Brindisi.

Con la sua proverbiale chiarezza e profondità di analisi, il prof. Crepet illustrerà i temi di fondo del suo ultimo saggio dal titolo “Il coraggio”. Un tema, quello del coraggio, quanto mai attuale e dalla decisiva valenza civica, anche per il futuro della nostra città, inteso quale spinta individuale e sociale a farsi carico di un rinnovato spirito comunitario da cui trarre tutti noi brindisini orgoglio e benefici.

Introduzione dei lavori a cura del dott. Nando Marino, Presidente dell’Associazione Brindisi In Alto. Dialogherà con l’autore la prof.ssa Elvira D’Alò, pedagogista clinico.

Ingresso libero sino a esaurimento posti.

