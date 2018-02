Questa mattina, il Comandante Provinciale Carabinieri di Brindisi, Colonnello Giuseppe De Magistris, ha ricevuto il Maresciallo Fabio Natola e il Vice Brigadiere Antonio Lupo, in servizio presso la Stazione di Villa Castelli, ai quali ha voluto tributare il suo vivo apprezzamento per essersi particolarmente distinti nel soccorrere un’anziana donna con difficoltà di deambulazione, rimasta bloccata all’interno della sua abitazione.

I fatti risalgono al 24 gennaio 2018, allorquando in Villa Castelli, i due militari, su segnalazione dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana, intervennero nell’abitazione di una 74enne, rimasta vittima di un incidente domestico a causa di un incendio. Il rogo si venne a determinare a seguito della caduta accidentale di una pentola di olio bollente, posta su un fornello da campeggio, sulla bombola del gas. I militari nella circostanza, dopo aver provveduto ad accompagnare la donna in evidente stato di agitazione fuori dall’abitazione, rientrarono in cucina per spegnere le fiamme con coperte e tovaglie.



Di seguito, viene riportata la motivazione della nota di plauso tributata ai due militari dal Colonnello Giuseppe De Magistris:

“Sottufficiale addetto a Stazione distaccata, con coraggio, determinazione e senso del dovere, interveniva in soccorso di un’anziana donna con difficoltà di deambulazione rimasta bloccata, e lievemente ferita all’interno di un’abitazione privata dove si era propagato un incendio aiutandola a trarsi in salvo. Villa Castelli, 24 gennaio 2018”.