Non c’è ancora l’ufficialità ma la coalizione sovranista ha scelto il proprio candidato Sindaco alle amministrative del Comune di Brindisi.

E’ l’avvocato Massimo Ciullo, già assessore al Comune di Brindisi, e referente dell’associazione +39.

A lanciare Ciullo è Paolo Taurino, segretario provinciale della Lega-Noi Con Salvini, dapprima con l’investitura con un post su facebook “Con Massimo Ciullo sindaco”, poi addirittura con un video assieme a Matteo Salvini, registrato a Bormio

Ancora non si conoscono integralmente i limiti della coalizione che sosterrà l’Avvocato Ciullo né quante liste potranno venire fuori dall’aggregazione che, ad oggi, sembra aver raccolto il consenso dei referenti locali della Lega, del Movimento +39, del Movimento Nazionale per la Sovranità e di Casapound.

Di sicuro c’è la conferma della spaccatura con gli altri partiti di destra e del centrodestra. D’altronde Taurino non ha mai fatto mistero di non voler dialogare con tutti coloro che hanno sostenuto la consiliatura di Angela Carluccio, eccezion fatta per i fittiani dei Cor, poi diventati Direzione Italia ed oggi entrati in “Noi con l’Italia”.

Pertanto, con la candidatura di Ciullo le forze di destra chiudono definitivamente la strada ad ogni accordo con l’aggregazione che dovrebbe nascere dal tavolo di trattative che vede coinvolti Forza Italia, PRI, Fratelli d’Italia, Bpdt e Noi Centro ed altri soggetti politici.

Ma mai dire mai. Anche perché Toni Muccio, segretario cittadino di Noi Centro, il partito fondato da Massimo Ferrarese, su facebook non ha lesinato parole di elogio per Salvini e Taurino. Questo il suo messaggio: “Bene bene, queste cose ci piacciono tanto….. grande Matteo che ridai speranza al popolo italiano, bravo Paolo nel mantenere con tanti sacrifici questo ottimo contatto per la tutela del nostro territorio“