Anche Samuele Stano, guardia/ala del 2000, vestirà la prossima stagione la maglia della Limongelli Dinamo Basket Brindisi.

Cresciuto nel vivaio dell’Aurora Brindisi, Samuele gioca nelle varie leve giovanili a partire dalla Under 13 Elitè nella stagione 2012/13 dove approda alla finale regionale. Negli anni successivi fa parte delle varie leve Under 14-15-17 dimostrando, sin da subito, le sue capacità e il suo carattere sempre deciso e determinato.

Anche lui, come Paolo Mastropasqua, nella stagione 2015/16 gioca con la Virtus Taranto e, con l’Under 16 Eccellenza, disputa lo spareggio interzona contro Reggio Emilia. Nella stessa stagione, gioca pure con il Montedoro Basket che partecipa al campionato di Promozione ritagliandosi preziosi minuti grazie alle buone prestazioni sul campo.

Ritornato all’Aurora l’anno seguente vince il proprio girone della regular season con l’U18 Eccellenza (sconfitti alle final four di Monteroni) e, nel girone Elitè, è Capo d’Orlando a negare l’accesso alle fasi interzona.

La scorsa stagione, sempre in maglia Aurora, disputa l’Under 18 Eccellenza e, con l’U20 DNG, solo gli spareggi contro Pesaro e Desio gli negano l’accesso alle finali nazionali di Torino (dopo aver vinto il girone interregionale contro le quotate Monopoli, Corato, Avellino, Napoli).

Stano ha fatto parte diverse volte della rappresentativa pugliese partecipando a importanti manifestazioni (come il torneo delle Regioni di Perugia sfidando regioni come l’ Umbria, Molise, Marche, Toscana, Campania ecc.).

Dice di lui coach Cristofaro : “Samuele è un ala di 192 cm che ha un buoni fondamentali e tira bene anche dalla linea dei 3 punti. E’ fisicamente molto forte e potente e ha un carattere grintoso e combattivo. Si allena sempre duramente e, in questa stagione, potrà maturare molto in questo campionato competitivo di C Silver”.

Giocherà anche lui grazie al doppio tesseramento con l’Happy Casa Brindisi.

Ben arrivato in Dinamo Samuele!!!

