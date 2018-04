Sarà inaugurato lunedì 30 aprile, alle ore 18.30, in piazza Pio XII il comitato elettorale di Antonella Vincenti, candidato alla carica di sindaco di San Donaci con la lista civica «ConVincenti». L’incontro vedrà la presenza, tra le altre, dell’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone. «Abbiamo cominciato la campagna elettorale – ha detto Antonella Vincenti – nel segno della partecipazione. Vogliamo tracciare un percorso comune al di là degli slogan elettorali, ascolteremo le voci di San Donaci perché il programma elettorale deve essere la rappresentazione dei bisogni di tutti. Il comitato sarà la base logistica di una campagna elettorale che si pone anzitutto come una campagna d’ascolto. Il futuro di San Donaci passa dalle nostre idee, dal nostro orgoglio e dal dovere di consegnare ai nostri ragazzi la possibilità di scegliere: aboliamo l’atteggiamento passivo del “è così che deve andare” e decidiamo insieme dove andare. La presenza dell’assessore regionale non è casuale. La nostra sarà un’Amministrazione attenta al dialogo con la Regione perché solo con la Regione potremo cogliere le migliori opportunità di crescita, di riscatto e di sviluppo».