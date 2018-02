Questo è l’esito del sorteggio avvenuto domenica 4 Febbraio, nella Pinacoteca “S. Cavallo”, in seduta pubblica. Venerdì 9 c.m, alle ore 12, si riunirà la Commissione Elettorale Comunale che procederà alla nomina degli scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo.

Ricordiamo che i membri della Commissione ( Sindaco Giovanni Allegrini e Consiglieri Angela Martucci, Luigi Madaro e Pompea Cappelli) hanno la facoltà di nominare, in maniera discrezionale, gli scrutatori con l’unico vincolo di attingere dall’Albo Comunale.

I membri della Commissione, appartenenti a questa Amministrazione, procederanno, pertanto, alla nomina degli scrutatori seguendo l’elenco dei nominativi sorteggiati domenica, rinunciando, quindi, alla nomina discrezionale per evitare qualsiasi tipo di favoritismo.

Questi i nomi dei30 sorteggiati:

Ciniero Katia

Grimaldi Lucia

Laveneziana Vincenzo

Leo Domenica

Lanzilotti Francesca Mimì

Ligorio Donatello

Miccoli Federica

Altavilla Antonio

Tetesi Danilo

Prezioso Federica

Campanella Maria

Saponaro Miriana

Errico Concetta

Menga Antonella

Zaccaria Claudia

Elia Alessandra

Ciraci Immacolata

Saponaro Rosy

Urgese Valeria

Palmisano Giuseppe

Bello Domenico

Argentieri Doriana

Urgese Rocco

Monaco Pamela

Venerito Michela

Miglietta Gilberto

Lanzafame Chiara

Turi Graziella

Nannavecchia Valerio

Salonna Oronzo