È vero che quello raffigurato in alcune effigi del paese non è San Pancrazio, ma San Vito? E che nella Dormitio Virginis della chiesa di Sant’Antonio c’è un intruso? Che cosa non torna nella Visitazione di Maria della chiesa dell’Annunziata? Queste e altre curiosità saranno svelate ai visitatori durante gli eventi settimanali di I Giovedì del Borgo, la serie di visite guidate gratuite tra le bellezze di San Pancrazio Salentino, offerte dalla locale Amministrazione Comunale.

Dal 26 luglio al 6 settembre prossimi, alle 18:30 di ogni giovedì sarà possibile scoprire o riscoprire i maggiori punti d’interesse storico-culturale del paese, attraverso il racconto di Anna Zingarello Pasanisi, guida turistica abilitata dalla Regione Puglia. Alla sequenza dei giovedì si aggiungerà una visita guidata speciale, prevista per venerdì 24 con inizio alle ore 21:30, in occasione della Notte della Civetta.

I tour interesseranno sia il centro storico sia i luoghi periferici, a cui i visitatori saranno condotti a bordo di una navetta messa a disposizione dal Comune. Con partenza dal Castello Arcivescovile, verranno visitate in sequenza le chiese di Sant’Antonio da Padova, della S.S. Annunziata e Matrice. Successivamente, il Santuario di Sant’Antonio alla Macchia, con gli adiacenti frantoio ipogeo e insediamenti cosiddetti basiliani, per poi finire alla Grotta dell’Angelo, presso l’agriturismo Torre Vecchia.

Uno dei giovedì sarà dedicato al pubblico dei bambini dai 6 ai 12 anni. In particolare, ai piccoli visitatori sarà raccontato il cambiamento negli anni dell’aspetto e dell’uso della “piazza”, intesa come luogo di aggregazione e relazioni sociali ed economiche. La visita si concluderà con la pratica dei “giochi dei nonni”: tappi, campana e ruba bandiera.

In altre occasioni, il giro turistico si concluderà con un aperitivo o con la visita dei laboratori artigianali di un’azienda del posto.

Gli aggiornamenti di programma potranno essere seguiti sulla pagina Facebook dell’InfoPoint di San Pancrazio Salentino.

«I Giovedì del Borgo – ricorda l’assessora al Turismo, Raffaella Rucco – è un’iniziativa concepita in continuità con quella analoga che la scorsa estate incontrò l’interesse di numerosi visitatori. Nel 2017 l’attività rientrava in un progetto del SAC “L’Appia dei Messapi”, quest’anno invece risponde a una precisa scelta dell’Amministrazione, che ha deciso di giocare la carta delle risorse culturali anche sul fronte turistico».

Le visite guidate partiranno tutte da piazza Castello. Per informazioni e prenotazioni, occorre inviare un messaggio dalla pagina Facebook dell’InfoPoint di San Pancrazio oppure contattare il 333.4875023, anche tramite Whatsapp. Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno in cui si terrà l’attività programmata