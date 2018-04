San Pietro Vernotico avrà la lista Movimento 5 Stelle, certificata in tempi brevissimi dallo Staff. nazionale. La Dott.ssa Cinzia Carrisi ne sarà il candidato sindaco.

Per la seconda volta in una competizione amministrativa il simbolo del M5S sarà presente sulle schede elettorali, quando il 10 Giugno prossimo venturo, i cittadini sanpietrani saranno chiamati a scegliere in un unico turno il prossimo Sindaco.

Il percorso che ha portato alla presentazione di una lista, nonostante l’onda dei risultati delle recentissime politiche, non è stato semplice.

La volontà di partecipare e contribuire alla gestione del bene comune ha portato gli attivisti a mettersi in gioco, e soprattutto assumersi la responsabilità di scongiurare al paese un dissesto finanziario, che la classe dirigente degli ultimi 15 anni ha creato.

Il paese probabilmente è in condizioni peggiori di quelle che tutti credono di conoscere. Questa situazione di difficoltà rappresenta uno stimolo, e un impegno che assumiamo prima di tutto con noi stessi, ma ancor più con la cittadinanza.

L’onere che ci assumiamo e che andrà oltre il risultato elettorale è garantito da una base di attivisti e cittadini sempre più consapevoli, informata e disposta a dare un contributo concreto. Un lavoro serio, un impegno disinteressato e diametralmente opposto alle logiche di spartizione e di promesse irrealizzabili che hanno caratterizzato il pregresso politico e amministrativo di questo paese.

Ci sarà da lavorare moltissimo, con umiltà e senza la contrapposizione che ha caratterizzato la politica degli ultimi decenni. Contrapposizione che di politico ha avuto ben poco.

E forse questo è la madre di tutti i problemi. La mancanza di politica, di contenitori come quello di cui oggi facciamo parte, dove esiste il confronto, dove le idee prendono forma, dove si rema in un’unica direzione nel solo interesse della comunità.