Un Consiglio Comunale lungo e appassionato si è concluso oltre la mezzanotte di giovedì. Molti temi importanti trattati ma una questione grave e rilevante è emersa durante la discussione sul rendiconto 2017.

L’attuale amministrazione ha portato in Consiglio Comunale atti di bilancio che sicuramente meriterebbero l’attenzione delle autorità competenti. Con apposita determina, infatti, sono stati cancellati circa 500 mila euro di residui attivi! Si tratta di crediti mai incassati che vanno dal 1994 al 2005, divenuti da un giorno all’altro inesigibili senza che nessuno ne abbia mai chiesto conto. Un disavanzo che ora sarà ripianato in parte con gli oneri di urbanizzazione. In pratica, i fondi destinati alla riparazione delle strade si utilizzeranno per ripianare i buchi di bilancio.

Abbiamo rilevato e denunciato l’estrema gravità della situazione. Tutti i capigruppo hanno condiviso la scelta di istituire una commissione d’inchiesta che rianalizzi i bilanci degli ultimi venti anni.

La “gestione creativa” dei fondi pubblici ha portato i cittadini a doverne pagare oggi il conto. Non si può stare fermi e in silenzio! Per questo il nostro portavoce comunale Marco Ruggiero ha annunciato l’invio del fascicolo alla Corte dei Conti. Che ci fosse una situazione grave nei conti del Comune l’abbiamo sempre detto, ma arrivare al punto di non ritorno è una condanna che la cittadinanza non merita.

